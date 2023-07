Australische zeiler die drie maanden op zee ronddobberde, laat hond Bella achter in Mexico

Na drie maanden op zee, werden Thimothy Shaddock en zijn trouwe viervoeter Bella vorige week gered door een vissersschip. In april vertrok het duo vanuit de Mexicaanse haven La Paz met een catamaran-zeilschip richting Frans Polynesië. Na een aantal weken kwam het schip in een zware zeestorm terecht, waardoor het schip stuurloos werd en de elektriciteit was uitgevallen.

De twee konden dus niet meer communiceren en waren volledig op zichzelf aangewezen. Bella was daarbij een grote steun voor Shaddock. Na zijn aankomst in Mexico, prees hij de dapperheid van zijn reisgezel. "Het is een ongelofelijk dier. Ik ben blij dat ze nog leeft!" zei hij. "Ze was zelfs dapperder dan ik."