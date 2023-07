België viert Feest: dit staat vandaag en morgen op het programma in Brussel

In en rond het Warandepark in Brussel vinden tussen 10.30 en 20.30 uur heel wat festiviteiten plaats in het kader van "Feest in het Park".

Op het programma staan tal van gratis evenementen waaronder kinderanimatie, concerten, gratis sportactiviteiten, folkloristische parades, en demonstraties/infostanden van onder meer de Politie, Defensie en veiligheidsberoepen van FOD Binnenlandse zaken.

Ook de musea en kerken in de buurt zijn open voor het publiek, en het Federaal Parlement opent zijn deuren. De hele dag door is er muziek in het Warandepark en op de Zavel.