Berlare zit zonder huisvuilzakken en verkoopt tijdelijk gele zakken uit Dendermonde

Sinds begin juli werden de huisvuilzakken in Berlare al gerantsoeneerd, maar nu zit de gemeente door de hele voorraad heen. “We hadden dit jaar minder huisvuilzakken besteld, omdat er tegenwoordig meer in de PMD-zak mag”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “In mei merkten we dat er te weinig zouden zijn en hebben we een nieuwe voorraad besteld, maar die zijn tot nog toe niet geleverd.”

Als noodoplossing klopt Berlare nu aan bij de buren van Dendermonde: “Inwoners van Berlare kunnen tijdelijk huisvuilzakken van Dendermonde aankopen”, legt burgemeester Gabriëls uit. “Ze hoeven daarvoor niet naar Dendermonde te gaan, we bieden ze hier zelf aan, weliswaar in beperkte hoeveelheid, want het is niet de bedoeling dat we de volgende maanden nog veel zakken van Dendermonde zullen zien.”