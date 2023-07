Brussels Gewest pakt sluikstorten aan: 77 boetes voor weggooien van sigarettenpeuken in enkele weken tijd

De boetes variëren van 75 tot 350 euro, afhankelijk van de hoeveelheid afval. Hoe groter de hoeveelheid afval, hoe hoger de boete. Voor zeer grote hoeveelheden sluikafval, of als het afval gevaarlijk is, zijn de inzamelingskosten hoger en is de klassieke gerechtelijke procedure van toepassing, met een boete die ver boven de 350 euro kan oplopen.

"Als we vervuilers sneller en doeltreffender straffen, verminderen we hun gevoel van straffeloosheid. En snel moeten betalen schrikt meer af dan een papier ontvangen en pas na een procedure van vele maanden kunnen betalen. Met de nieuwe bestuurlijke transactie verwachten we dus minder recidive", preciseert Brussels minister van Openbare Netheid, Alain Maron (Ecolo).

Er zijn ook plannen om in een tweede fase een nog snellere procedure in te voeren via onmiddellijke inning.