Het internationale publiek van Tomorrowland: 40.000 buitenlandse festivalgangers stromen toe in ons land

Morgen gaat het eerste weekend van Tomorrowland officieel van start in recreatiedomein De Schorre in Boom. De organisatie verwacht zo'n 400.000 festivalgangers, waarvan 40.000 uit het buitenland. Buitenlandse muziekliefhebbers stromen volop toe per vliegtuig, trein en bus. Om 11 uur vandaag heeft "DreamVille" de deuren geopend. Dat is de camping van Tomorrowland, gehuld in dezelfde feeërieke sfeer als het festival.