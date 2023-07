Opnieuw cheeta's gestorven in India: is hun halsband de schuldige?

De cheetah of het jachtluipaard (Acinonyx jubatus) was lang deel van het ecosysteem in Zuidoost-Azië. Het roofdier leefde in een gebied dat zich uitstrekte van het Arabische schiereiland tot Zuidwest-Azië. Maar het is er in wild zo goed als verdwenen, op een uiterst kleine populatie in Iran na. Sinds 1952 is de cheetah in India officieel uitgestorven, door de combinatie van de jacht, verlies van natuurlijke leefomgeving en een gebrek aan voedsel.

Meermaals werden plannen gesmeed om de cheetah opnieuw te introduceren in India, maar die mislukten telkens. Vorig jaar was er dan het akkoord om vanuit Afrika, waar nog cheeta's in het wild leven, enkele dieren over te brengen naar India. Op 17 september verwelkomde premier Narendra Modi onder grote mediabelangstelling de eerste 8 cheeta's in Kuno National Park. In totaal zijn al 20 cheeta's overgevlogen vanuit Zuid-Afrika en Namibië.