Defensie onderzoekt andere locaties voor helihaven dan luchthaven van Oostende

Defensie gaat dan toch onderzoeken of de helihaven ergens anders kan komen in Oostende. De reddingshelikopters van de luchtmacht zouden over drie jaar verhuizen van Koksijde naar de luchthaven van Oostende. Daar was veel protest tegen, want de helihaven zou dicht tegen een woonbuurt komen te liggen in Raversijde. Andere locaties zijn nu toch een optie.