Familie Flodder in Waregem: huurders laten enorme puinhoop achter in villa

"Na een lange procedure bij de vrederechter kwam gisteren de deurwaarder om hen uit het huis te zetten", gaat Joost verder. Pas toen werd de ernst van de situatie duidelijk. "Ze hadden acht grote honden, waarvan eentje blijkbaar een konijn van de buren had doodgebeten. De ramen en deuren zitten vol krassen van de honden en overal liggen uitwerpselen, ook binnen."

"Alsof dat nog niet voldoende was, kon de garage niet meer open want die was tot het plafond volgestouwd met dozen. Deuren zijn kapot gestampt, het behangpapier hangt van de muur en in bijna elke kamer zijn er namen of tekstjes op de muur gekleefd. Ik schat dat ik minstens zes weken werk zal hebben om alles terug op orde te krijgen", aldus Joost.