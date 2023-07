Familiefeest in Maasmechelen groeit uit tot echt (en uitverkocht) festival: ODK-Fest

Donderdagavond om 17 uur start in Meeswijk, in Maasmechelen, het ODK-Fest. Dat is intussen een publiek festival, maar is eigenlijk gestart als een familiefeest van de familie Opdekamp.

"Na de coronaperiode hadden we met de hele familie zoiets van: we moeten eens heel hard knallen", vertelt Toon Opdekamp in "Sta op met Radio2". "Toen hebben we besloten om een privéfeestje te houden en daar een 150-tal mensen voor uit te nodigen. Het ging toen enkel om vrienden en familie." Ook bij de start van ODK-Fest kon de familie meteen een grote naam boeken: Sam Gooris.