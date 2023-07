Federale regering verhoogt plafond voor verzekeraars bij natuurrampen, sector is niet tevreden

Minister Dermagne verhoogt het maximumbedrag dat verzekeraars bij natuurrampen moeten uitbetalen van 320 miljoen naar 1,6 miljard euro. "Het maximale bedrag zal dus meer dan 4 keer hoger liggen dan het huidige plafond", legt hij uit. "De overstromingen van 2021 dwongen de verzekeraars en het Waals Gewest om te onderhandelen over een oplossing om ervoor te zorgen dat de getroffenen een volledige schadevergoeding kregen. Vandaag verminderen we aanzienlijk het risico dat we nog in dezelfde situatie terechtkomen."

Volgens Dermagne zullen de verzekeraars meer verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat over het compenseren van hun polishouders na een grote ramp. Tegelijkertijd wil hij zo vermijden dat de verzekeringspremies uit de pan rijzen.