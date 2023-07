Frans Timmermans wil terugkeren naar Nederlandse politiek als lijsttrekker PvdA/GroenLinks

"Het is tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar", zegt Timmermans over zijn motivatie aan NOS. Hij heeft het over de "gigantische uitdagingen" die het hoofd geboden moeten worden: de klimaatcrisis, de stand van de natuur, oorlog aan de grenzen van Europa en ongelijkheid. "Dat kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken."

Als het aan Timmerman ligt, dan wordt hij zelfs premier. "Omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven", zo klinkt het.

De nieuwe coalitielijst zal de voortrekkersrol van Timmermans goed kunnen gebruiken. PvdA en GroenLinks zijn op dit moment de zesde en de zevende partij in de Tweede Kamer met respectievelijk negen en acht zetels. Beide partijen zagen bij de verkiezingen hun aanhang slinken. Door samen te werken, hopen ze dat tij te keren.