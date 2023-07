Waarom het in België relatief fris blijft terwijl Zuid-Europa puft onder de hitte 

Net daarom voelt het in ons land relatief koud aan en kreunt het zuiden van Europa onder de hitte. "Door de blokkade krijgen we bij ons geregeld lagedrukgebieden. Daar hangen dan weer storingen en buien aan vast. Dat merken we niet alleen vandaag, ook volgende week kunnen we rekenen op een 20, soms 21 en maximum 22 graden Celsius. We blijven dus in die koelere lucht zitten."

"In Zuid-Europa is er dan weer een hogedrukgebied, dat nog zeker een week lang zal blijven duren", aldus Hagedoren. "Ondertussen is ook de grond er kurkdroog geworden. De zon schijnt volop en de warmte wordt niet meer gebruikt voor verdamping, want alles is al verdampt."