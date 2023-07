Genkse school Optimum moet wellicht tot 31 augustus wachten op erkenning: “De moed zakt in onze schoenen”

Leerkracht Fatima Bidani kiest samen met andere juffen uit een brochure houten speelgoed uit. “We hebben nogal veel uitgekozen en dat laat het budget niet toe”, lacht ze. “Nu moeten we kiezen wat we echt nodig hebben in mijn kleuterklas. We kunnen wel voor tweedehands speelgoed gaan, maar dat is vaak van plastic en dat gaat snel kapot.” Ook andere leerkrachten kiezen handboeken uit en richten hun klaslokaal in. "Dit is mijn klas. Op dit moment heb ik al 19 leerlingen, maar dat kunnen er meer worden", vertelt juf Myrthe Souvereyns. “We geven naast algemene vakken ook STEM-vakken, dat is vooral techniek, wetenschap en wiskunde.”