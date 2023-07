Gentse fotograaf Dirk Braeckman krijgt 55.000 euro om oeuvre te bewaren voor toekomstige generaties

"Dat geld gaan we enerzijds gebruiken voor het archiveren zelf, want ik werk nog met negatieven", vertelt Braeckman. "Het is een hele klus om die te bewaren in een digitaal archief. Anderzijds hebben we ook een volledig plan ingediend hoe dat volgens ons moet gebeuren, hoe het nalatenschap vertaald moet worden in mijn woorden."

"We gaan dat doen aan de hand van interviews. Daarin ga ik uitleggen hoe mijn werk bewaard moet worden, technisch gezien dan. Wat er moet gebeuren als er iets beschadigd geraakt, hoe het opnieuw geprint kan worden enzovoort. Als fotograaf werk ik met een reproduceerbaar medium, dat wil zeggen dat er van een negatief of een digitaal document iets geprint kan worden. Ik moet dus heel duidelijk zeggen hoe dat moet gebeuren. Mijn werk is pas af als de print gemaakt is, niet als de foto genomen is."