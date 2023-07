Van kwaad naar erger: hoe één man de relatie tussen Irak en Zweden stevig op de proef stelt

Momika duikt voor het eerst op in Zweden in 2018. Drie jaar later, in april 2021, krijgt hij een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend. Daardoor kan hij voor drie jaar in Zweden blijven, tot april 2024. Hij leeft in afwachting van de goedkeuring van zijn asielaanvraag in de kleine gemeenschap Järna, ten zuiden van de hoofdstad. Naarmate de deadline nadert, slinkt ook de kans dat Momika een verblijfsvergunning zal krijgen waarmee hij in Zweden kan blijven.