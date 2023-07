Kempens Diamantcentrum in Nijlen organiseert rondleidingen voor mensen met dementie

Een woonzorgcentrum uit de buurt kreeg nu een testrondleiding. "Een heel tof initiatief", zegt medewerkster Wendy De Ruyt. "Veel van onze bewoners waren vroeger actief in de diamantsector, dus het is fijn dat we hier herinneringen komen ophalen en dat ze uitleg krijgen op hun niveau. Ze genieten er enorm van, dit gaat nog even blijven hangen."