Tijdelijk geen erediensten in kerk Stekene door scheurtjes in gewelven: "Geen instortingsgevaar"

Van instortingsgevaar is er volgens de schepen geen sprake. "Helemaal niet. We moeten het zeker niet gaan overdrijven." Intussen is er ook 1,2 ton stof van de gewelven gehaald, waardoor de druk op de structuur al is verminderd. Toch zullen er wellicht nog tot november geen erediensten plaatsvinden in de kerk. "Eerst moeten de scheurtjes geïnspecteerd worden, daarna worden er prijzen opgevraagd en dan kunnen de herstellingen uitgevoerd worden." Eén van de zijbeuken van de kerk is wel nog open, daar loopt momenteel een tentoonstelling over de restauratiewerken aan de kerk. De volledige restauratie van de kerk zou ten vroegste begin 2024 klaar moeten zijn.