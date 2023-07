Kerk van Geetbets opnieuw toegankelijk na restauratiewerken aan het plafond

De Petrus- en Pauluskerk in Geetbets is uit veiligheidsoverwegingen anderhalf jaar gesloten geweest. Er moesten dringende herstellingswerken uitgevoerd worden aan het plafond. Er waren balkjes van het hoofdplafond losgekomen en hierdoor dreigde het pleisterwerk naar beneden te komen. "Daarom moesten we uitwijken naar de kerk van Hogen voor de eucharistieviering op zaterdagavond", zegt pastoor Johny Van Rompuy. "Maar nu zijn we blij dat we deze kerk kunnen heropenen als het centrum voor het gelovig leven in Geetbets, Grazen, Rummen en Hogen.

We hopen dat de mensen ook van buiten het centrum de weg naar deze kerk opnieuw zullen vinden om te bidden, een kaarsje branden, een uitvaart te laten plaatsvinden, een kindje te laten dopen of voor jonge koppels om te huwen. De Petrus en Pauluskerk zal geopend zijn van 9 tot 6 uur 's avonds. En we danken ook de gemeente, de Vlaamse Gemeenschap en de kerkfabriek om dit monument weer in ere te herstellen", besluit pastoor Johny Van Rompuy.