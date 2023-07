Specialisten zien meer blaasproblemen door ketaminegebruik: "Dag en nacht moet ik om de tien minuten naar het toilet"

Uroloog De Win zag dik tien jaar geleden een gelijkaardige opmars van patiënten in zijn praktijk in Londen. "Daar moesten we in de meest extreme gevallen tot een niertransplantatie overgaan. Er zijn ook patiënten die verder moeten met een stoma of met een nieuwe blaas." De Win wil jongeren dan ook waarschuwen om het niet zo ver te laten komen.

Ook Jarne hoopt met zijn verhaal jongeren te overtuigen om niet met ketamine te beginnen: 'Ik kan alleen maar aanraden om ermee te stoppen. Ik wens de gevolgen niemand toe. Als mensen zien wat het met mij heeft gedaan, dan denken ze er hopelijk beter over na".