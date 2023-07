Amerikaans meisje (8) krijgt 800.000 dollar schadevergoeding na brandwonden door kipnugget van McDonald’s

Het is niet voor het eerst dat iemand een rechtszaak start tegen McDonald’s wegens brandwonden. In de jaren 90 was er een beruchte zaak door Stella Liebeck (81). Een zaak die nadien in de Verenigde Staten veel navolging heeft gekregen.

Liebeck had een koffie besteld via de drive-thru van een McDonald's. Ze hield de koffie tussen haar benen vast terwijl ze het deksel ervan probeerde te halen om melk toe te voegen. De koffie liep uiteindelijk uit over haar schoot. Ze liep derdegraadsbrandwonden op aan haar benen, lies en billen. Ze bracht meer dan een week door in het ziekenhuis.

Ze vroeg McDonald’s 20.000 dollar (18.000 euro) om haar ziekenhuisrekening te kunnen betalen. McDonald’s wilde niet meer dan 800 dollar (720 euro) betalen, dus trok ze naar de rechtbank. Initieel kreeg ze 2,7 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) schadevergoeding toegewezen. Later is dat gereduceerd tot 640.000 dollar (575.000 euro).

Liebeck zou blijvende medische klachten hebben overgehouden aan de brandwonden en moest de rest van haar leven eraan verzorgd worden. Ze is 10 jaar later overleden op 91-jarige leeftijd. De schadevergoeding werd volgens haar nabestaanden integraal gebruikt om haar medische kosten te dekken.