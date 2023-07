La Rigue in Knokke-Heist sluit voortaan op maandag: "om het hoge niveau te kunnen aanhouden"

Hotel La Réserve in Knokke-Heist is sinds begin deze week open, zeven dagen op zeven. En dus zou ook het restaurant La Rigue elke dag open zijn. Maar na één week blijkt dat moeilijk haalbaar. "We willen niet toegeven op kwaliteit, dat gaan we niet doen", zegt sterrenchef Peter Goossens. "We moeten keuzes maken. Ons personeel moet twee rustdagen hebben per week, daarom gaan we op maandag sluiten."

"De lat ligt hoog bij La Rigue", zegt Yannick Bouts. Hij is algemeen manager van La Réserve. "We verzorgen elke dag een lunch van 110 tot 120 couverts. 's Avonds gaan we tot 160 couverts. Ik denk dat weinig restaurants zoveel couverts op dit niveau kunnen leveren. We zijn een nieuw bedrijf in volle opstart. We moeten schakelen waar er geschakeld moet worden. We hebben ervoor gekozen om op maandag te sluiten omdat we denken dat dit de rustigste dag is. We zijn eigenlijk al volboekt tot eind augustus. September loopt ook stilaan vol."