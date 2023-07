Landbouwer uit Zele wint ‘Gouden Grutto’ wegens inspanningen om weidevogels te beschermen

In de Scheldevallei tussen Dendermonde en Wetteren broeden nog typische weidevogels als de kievit en de grutto. Zo komen ze voor in de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), het Scheldebroek (Zele en Berlare), het Aubroek (Berlare) en de Kalkense Meersen (Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare).

Maar de nesten van deze vogels bevinden zich niet alleen in de natuurgebieden, maar vaak ook op landbouwpercelen. Daar is het gevaar dat een de nesten per ongeluk verloren gaat tijdens het ploegen, maaien of oogsten. Daarom werkten dit voorjaar 28 landbouwers mee aan de bescherming van deze weidevogels, samen met lokale vrijwilligers en jagers.

"In het voorjaar gingen we weer met verschillende vrijwilligers op pad om kievitsnesten op akkers op te sporen", zegt Robbert Schepers van Regionaal Landschap Schelde-Durme. "Daarnaast werden ook kievits- en gruttonesten in graslanden gezocht met de hulp van een drone met warmtebeeldcamera. Gelokaliseerde nesten werden gemarkeerd zodat ze zichtbaar waren voor de landbouwers."