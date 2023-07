Lange wachtlijsten in kinderrevalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven

"We merken dat de laatste tijd veel kinderen doorverwezen worden voor revalidatie. De zorgnoden van de kinderen die bij ons komen revalideren, zijn ook bijzonder hard toegenomen", zegt Steven Hazenbosch, directeur van Pulderbos.

"En we moeten dat doen met hetzelfde aantal personeelsleden. We komen net uit een hele drukke periode, werknemers hebben hard moeten werken en we gunnen hen nu een periode om te ontspannen met hun gezin. Maar de druk op het personeel dat nog in verlof moet gaan, is nu heel hoog. We vragen aan de overheid om ons meer handen aan het bed te geven. Ik ga vragen om hierover in gesprek te gaan."