Eerste dag Tomorrowland gestart: "Hoofdpodium lijkt wel Disneykasteel"

In De Schorre in Boom is het eerste van twee weekends Tomorrowland gestart. Daarmee is ook het hoofdpodium onthuld: een imposant sprookjeskasteel. Het thema van het festival is dit jaar "Adscendo". Ongeveer 100.000 festivalgangers uit de hele wereld reizen naar het provinciaal domein af, voor honderden dj-sets in verschillende genres aan 15 podia.