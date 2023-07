Man uit Brussel belde dertigmaal noodnummer om kinderdagverblijven te bedreigen

"Pas een tiental dagen later, op 24 februari, werd de dreiging ernstiger, toen meneer maar liefst 26 maal belde en telkens ermee dreigde kinderen te doden in een kinderdagverblijf", zei het parket. "Meteen werden alle voorzorgen genomen, en omdat uit telefonieonderzoek bleek dat de oproepen afkomstig waren van de Havenlaan, werden alle kinderdagverblijven in die buurt bewaakt."

Het bleef uiteindelijk rustig, maar op 26 en 27 februari belde de jongeman opnieuw het noodnummer en herhaalde zijn dreigement. Ditmaal kon de politie zijn exacte locatie bepalen, en werd hij ingerekend in een tentje aan de Havenlaan, in het bezit van de gsm waarmee de oproepen waren gedaan.

"Volgens een psychiater is hij niet geestesgestoord, maar ook niet ongevaarlijk", ging het parket verder. "Ik vraag een gevangenisstraf van zes maanden."

"Mijn cliënt blijft ontkennen ondanks de opnames en de andere harde bewijzen in het dossier", klonk het aan de zijde van de verdediging. "Ik stel me dus wel vragen bij zijn geestestoestand. In ieder geval zit hij al bijna zes maanden in voorlopige hechtenis. We gedragen ons wat de strafmaat betreft dan ook naar de wijsheid van de rechtbank." Die rechtbank velt haar vonnis op 31 juli.