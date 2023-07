Na succes van vorig jaar: Douaneplein opnieuw omgetoverd tot strand voor Mechelen Beach

"Op andere dagen wordt dit plein gebruikt als parking" zegt organisator van Mechelen Beach, Maarten Fontaine. "Dus er waren wel heel wat mensen kritisch over de locatie." Uiteindelijk bleek de nieuwe locatie toch in de smaak te vallen bij het publiek. "We hebben extra ingezet op de decoratie zoals palmbomen waardoor je hier echt in een vakantiesfeer terecht komt", klinkt het bij Fontaine.