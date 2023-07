Mysteries van Vlaanderen: was de dood van cafébaas Kamiel in Mechelen echt een ongeluk? (deel 2)

Kamiel De Nef was een jonge dertiger die in 1974 stierf na een val van de trap. Was het een ongelukkige val of werd hij geduwd? In Mechelen denken sommige mensen nog altijd dat die val geen ongeluk was, maar moord. We hoorden al van verschillende getuigen dat er een plas bloed in het café lag en dat er een bloedspoor over straat, naar het huis van zijn schoonzus liep.