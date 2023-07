Nationale Feestdag: waar is er hinder te verwachten in Brussel?

Op vrijdag 21 juli zal de Nationale Feestdag gevierd worden in Brussel met onder meer een groot volksfeest tussen het Warandepark en het Poelaertplein en een vuurwerkshow aan het Jubelpark. Brussel Mobiliteit waarschuwt daarom voor heel wat verkeershinder. "We dringen er op aan om naar Brussel te komen met de trein of met de metro", klinkt het.