Niels Destadsbader scoort als eerste Vlaamse artiest ooit nummer 1-hit in Suriname

Het nummer “Liefs voor later” wordt in het land duidelijk gesmaakt. Zo goed zelfs dat het op nummer 1 in de Hitlijsten terecht gekomen is. “Het nummer kwam al hoog binnen en bleef de laatste weken alleen maar klimmen”, aldus Destadsbader. “Maar ik had wel niet verwacht dat we uiteindelijk op nummer 1 gingen staan. Toen ze me belden uit Suriname om me het nieuws te vertellen, heb ik meteen mijn platenfirma gecontacteerd. Ik dacht dat het een grap was.”