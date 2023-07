Ontevredenheid over parkeerbeleid in Haren houdt aan: "Nog altijd te weinig plaats"

Al is de controle in blauwe zones moeilijker dan in een betalende zone, zegt woordvoerder François Descamps. "Bij een betalende zone moet de scancar gewoon nagaan of er al dan niet betaald werd. Bij een blauwe zone moet de scancar meermaals in dezelfde straat passeren om te zien of een wagen langer dan twee uur op dezelfde plaats geparkeerd staat."