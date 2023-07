Verschillende doden en gewonden na luchtaanvallen op Oekraïense havensteden Odessa en Mykolaiv

Volgens het Institute for the Study of War probeert Rusland om met die aanvallen de Oekraïense export van graan nog verder belemmeren.

Gisteren kondigde Rusland ook aan dat het land alle schepen die via de Zwarte Zee op weg zijn naar Oekraïense havens, als potentiële vervoerders van militair materieel zal beschouwen. Daardoor komt de veiligheid van de schepen en de bemanning in het gedrang. Door de dreigende taal van Rusland schoot de wereldwijde graanprijs meteen de hoogte in.