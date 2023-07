Oostendenaar trekt het land door met oude, grote fiets als eerbetoon aan overleden vader

Met zijn hoge bi behaalde Oostendenaar Rik Vernack enkele jaren geleden een mooie plaats op het Brits kampioenschap en het WK Hillclimb. Het is een speciale fiets uit 1870 met een groot voorwiel en een klein achterwiel. Daarmee maakt hij nu een fietstocht van 340 kilometer als eerbetoon aan zijn overleden vader.

Hij rijdt ermee van Oostende naar Brugge, Damme, Gent en Antwerpen, richting Lier, Mechelen, Leuven en Brussel. "In iedere stad probeer ik telkens een monument te bezoeken, dan neem ik een foto van het bidprentje van papa, zo is hij toch een beetje mee", klinkt het. "We hebben helaas maandag afscheid moeten nemen van mijn vader. Het was totaal onverwachts. Dus ik maak deze tour als eerbetoon aan mijn vader."