Oosterzele introduceert 'troostmuur': muur met foto's van overledenen waarvan graven zijn weggehaald

Een graf of urne mag minimaal 10 en maximaal 50 jaar op een begraafplaats blijven staan. Wanneer de concessie is verlopen, neemt de dienst infrastructuur de graven weg. Omdat dat zo definitief is, wou de gemeente Oosterzele daar iets aan doen. Schepen Christ Meuleman (CD&V): "Wij hadden het idee om van de graven waarvan de concessie is verlopen, de foto's te recuperen en op een troostmuur te hangen. Op de troostmuur staan enkel foto's, geen namen. Op die manier blijft het nog altijd een troostplek waar nabestaanden de foto kunnen zien van familieleden of vrienden."