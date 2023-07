Oppositie viseert regering over uitblijven fiscale hervorming, maar De Croo kijkt liever vooruit

Dat de premier een lawine aan kritiek over zich heen zou krijgen na het mislukken van de onderhandelingen over de fiscale hervorming is niet verrassend. De oppositie speelde haar rol dan ook met verve vanmiddag in de Kamer. "Zoals verwacht is van het zoveelste uitstel afstel gekomen", stelt Kamerfractieleider Barbara Pas (VB) vast. "Er is niemand die gelooft dat grondig hervormen in België nog überhaupt mogelijk is." Pas vindt dat De Croo de burger een plezier zou doen door ermee op te houden.