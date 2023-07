Politie pakt dief op na twee diefstallen uit auto's in Herent

Al snel werd duidelijk dat het niet de eerste diefstal van de man was die nacht. Want eerder had hij, ook in Herent, een auto doorzocht die niet slotvast onder een carport stond gestald. De dief droeg bij zijn aanhouding de kledij, die hij uit die wagen had gestolen.

Tijdens zijn verhoor over beide feiten van diefstal beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Het parket van Leuven besloot om de 37-jarige verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Hij moet zich midden september al komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor beide feiten van diefstal.