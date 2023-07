Provincie Oost-Vlaanderen trekt ruimtelijk beleidsplan in na vele bezwaren: "Er is geen draagvlak"

"Naast een aantal materiële fouten in het plan, worden er vooral veel vragen gesteld bij het detailniveau, de haalbaarheid en de financiële consequenties", zegt An Vervliet (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. "Daarenboven stellen we vooral vast dat gemeenten zich in hun autonomie geraakt voelen. En dat willen we voor alle duidelijkheid niet, we willen net in een partnerschap met onze gemeentebesturen kunnen werken. Zonder draagvlak bij de gemeentebesturen is er van dat partnerschap geen sprake. Om de vertrouwensband tussen provincie en gemeentebesturen te herstellen, is het dan ook noodzakelijk dit beleidsplan in te trekken. We hebben liever een goed en gedragen beleidsplan, dan een ‘snel’ beleidsplan. Ook dat wordt ter harte genomen, er zal deze bestuursperiode dus geen nieuw beleidsplan komen."