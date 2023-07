Rechter vernietigt omgevingsvergunning voor omstreden ethaankraker van Ineos in haven van Antwerpen 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor ethaankraker Project ONE vernietigd. Die wil het chemiebedrijf Ineos bouwen in de Antwerpse haven. Tegen het project is er al langer protest omwille van de stikstofuitstoot en klimaatimpact, maar de vergunning werd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorig jaar goedgekeurd. De werken moeten nu worden stilgelegd en de Vlaamse regering krijgt zes maanden om zich opnieuw over de aanvraag te buigen