Regering bindt strijd aan met cybercriminelen: dankzij deze maatregelen zou je geld beter beschermd moeten zijn

Het aantal aangiftes van phishing is de laatste jaren - en zeker tijdens de coronacrisis - enorm toegenomen. In 2018 waren er ruim 1.000 meldingen, in 2022 waren dat er al meer dan 8.000. En het werkelijke aantal slachtoffers ligt nog een stuk hoger, want niet iedereen doet aangifte of merkt dat er geld verdwenen is van de bankrekening.