Roald Dahlmuseum veroordeelt "onmiskenbaar" racisme van de auteur

Het Roald Dahlmuseum in Great Missenden, Buckinghamshire, heeft haar excuses uitgesproken voor de racistische uitspraken van de auteur. "Het racisme van Roald Dahl valt niet te ontkennen en is onuitwisbaar, maar wat we ook hopen dat zal blijven voortleven, is het potentieel van Dahls creatieve nalatenschap om goed te doen", schrijft het museum.

Het museum wil meer open zijn naar elke bezoeker, zowel online als ter plaatse. "Sinds 2021 hebben we contact opgenomen met verschillende Joodse gemeenschapsorganisaties (...). De Antisemitism Policy Trust heeft onder andere een training gegeven aan onze medewerkers", schrijft het museum op haar website. "We willen blijven luisteren en discussiëren om te onderzoeken hoe onze organisatie verder kan bijdragen aan de strijd tegen haat en vooroordelen."

Roald Dahl was een populaire Britse kinderauteur. Hij stierf op 74-jarige leeftijd in 1990 en is vooral bekend van de boeken "Sjakie en de Chocoladefabriek", "Matilda" en "De GVR". Door de populariteit van Dahls boeken bij kinderen heeft het museum ook lesmateriaal gemaakt voor de Britse basisscholen. Aan de hand van personages en voorvallen in de verhalen van Roald Dahl kunnen kinderen het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind verkennen. Via kennismaking met universele mensenrechten hoopt het museum vooroordelen te bestrijden.