Schimmel en kalk in je douche, hoe ga je die te lijf?

Voorkomen is beter dan genezen: dat is het belangrijkste advies van Liesbeth Verboven, schoonmaakexperte bij Het Poetsbureau part of Glowi. "Schimmels zijn erg moeilijk te verwijderen. En ook kalk is hardnekkig", zegt ze. "Je krijgt het zelden helemaal weg. Of je moet agressieve, chemische producten gebruiken, die niet altijd even goed zijn voor de gezondheid."

Maar hoe kan je voorkomen dat schimmel en/of kalk je douche beginnen in te palmen? "Hou het droog", beklemtoont Verboven. "Als je na elke douchebeurt de douche en de kranen goed afdroogt, dan hebben kalk en schimmel geen schijn van kans. Laat je daarentegen het vocht betijen, en zeker als je de ruimte niet goed verlucht, dan krijgen ze vrij spel."

Dat vraagt wel wat discipline, en eens het kwaad toch is geschied, is het volgens Verboven moeilijk om de douche weer helemaal spic en span te krijgen. Maar deze middelen kunnen volgens haar wel helpen: