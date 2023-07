Schutter doodt twee mensen op bouwwerf in Nieuw-Zeeland

De schietpartij vond plaats in de binnenstad van Auckland rond 7.20 uur plaatselijke tijd. Enkele minuten na de eerste noodoproep was de politie al ter plaatse en werd de omgeving afgezet. Politiecommissaris Andrew Coster vertelt dat de schutter al schietend het onafgewerkte gebouw doorliep. Daarna sloot hij zichzelf op in een liftkoker op de derde verdieping, waar agenten hem omsingelden.



"De dader schoot op de politie en verwondde een agent", zegt Coster. "Er werd over en weer geschoten, en de dader werd later dood aangetroffen." Het is nog niet duidelijk of de schutter zichzelf om het leven bracht of geraakt werd door een schot van de politie. De man had geen wapenvergunning en mocht dus niet in het bezit zijn van een vuurwapen.