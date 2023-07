Stad Brussel biedt gratis snijbloemen aan om graven op begraafplaatsen te versieren

Wie het graf van een overledene bezoekt, neemt doorgaans een bloemetje mee om op de grafsteen te leggen. "Maar bloemen zijn vaak duur en komen soms van ver", zegt Brussels schepen van Groene Ruimten Zoubida Jellab (Ecolo-Groen). Daarom biedt de stad nu de mogelijkheid om ter plaatse bloemen te plukken, die in een hoekje van de begraafplaats zijn geteelt. "Dat is de korte keten op zijn best. En het voorkomt dat mensen plastic versieringen meebrengen, want die zijn een bron van vervuiling op onze begraafplaatsen", zegt de schepen.