Grote plantenbakken zorgen binnenkort voor groene doorgang naar centrum Genk

De stad Genk heeft plannen om het centrum te ontharden vanaf het Stadsplein tot op het marktplein wat verderop. "Maar op deze plek kunnen we geen bomen in de grond steken, omdat er een parking onder ligt", zegt schepen Vandeurzen. "Daarom kiezen we in de plaats voor grote plantenbakken." De twee bloembakken zullen 18.000 euro kosten.