Stad Leuven test hittebestendige boom- en plantensoorten: "De meeste nieuwe planten doen het goed, maar ook planttechniek maakt verschil"

​In het plantenlaboratorium blijkt dat werken met niet-inheemse boomsoorten niet evident is. Zij zorgen slechts voor een eerder beperkte biodiversiteit Het is dus essentieel om goed na te denken over de keuze van boomsoorten in stedelijke gebieden. Ook kan de manier van aanplanten interessant zijn. “Een beuk met een blote stam in kort gemaaid gras werkt bijvoorbeeld niet goed. Beplantingen die elkaar en de bodem beschermen tegen de zon, en die ruimte krijgen om te groeien, doen het stukken beter”, legt schepen Verlinden uit.

“We hebben gezien dat we met het veranderende klimaat anders moeten omgaan met onze bomen. Natuurlijk is de boomkeuze op zich belangrijk, maar we hebben ook geleerd dat de plaats, de grootte van de boom en de kwaliteit van de bodem heel bepalend zijn voor de overlevingskansen van de bomen”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera (Vooruit). “Wat we hier op de Stadsbegraafplaats leren, nemen we mee naar het beheer van de duizenden andere bomen in de stad. Ook daar zoeken we, testen we, maken we bewuste boomkeuzes. We kunnen daarvoor terugvallen op veel eigen expertise en we wisselen ook veel ervaring uit met andere steden”, aldus schepen Wadera.

"Met het plantenlaboratorium op de Stadsbegraafplaats doen we waar Leuven voor staat: experimenteren en leren voor de toekomst. En dat niet alleen voor de begraafplaatsen en het openbaar groen, maar voor alle Leuvenaars en voor de vele andere steden die zich ook klaar willen maken voor een warmere en drogere toekomst. Want wat we hier leren, kan je ook toepassen in het bredere openbare domein – en zelfs in jouw privétuin", besluiten schepenen Verlinden en Wadera.