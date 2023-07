Van "feitelijke vergunningenstop" tot "blamage voor minister Demir": Ineos-arrest zet stikstofdebat verder op scherp

"Dit is een state-of-the-art fabriek, die gebouwd zou worden met de beste technieken en volgens de meeste strenge voorwaarden. Als dit niet meer kan, dan kunnen we een streep trekken over de hele West-Europese industrie."

De reactie van Annick De Ridder (N-VA), schepen voor de haven in Antwerpen, is niet mals. De ontgoocheling in Antwerpen is groot nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen bekendmaakte de omgevingsvergunning te vernietigen voor Project ONE, de ethaankraker die de Britse chemiereus Ineos in de haven van Antwerpen wil bouwen.