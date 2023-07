Lange wachtrij aan containerpark Kortenaken, vlak voor start verbouwingen: "Als ge ne friet gaat halen, moet ge ook aanschuiven"

"Het containerpark aan de Tiensestraat sluit op 1 augustus en dat zorgt duidelijk voor extra drukte", stelt ook burgemeester Kristof Mollu (CD&V) vast. "Het is hier al een hele week druk. Blijkbaar hebben veel mensen beslist om nog snel grote kuis te houden. Om iedereen de kans te geven om langs te komen lassen we zelfs een extra openingsdag in. Volgende week zullen we dus ook op dinsdag open zijn. Intussen vragen we begrip bij de wachtende mensen, we proberen iedereen te helpen", zegt Mollu.