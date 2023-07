Supporter begrijpt vertrek Van Aert uit Tour: "Wout gaat als toekomstig vader beter naar huis"

"Ik denk dat het in zijn thuissituatie op dit moment logisch is dat hij als toekomstig vader naar huis gaat om bij zijn vrouw te zijn", zegt supporter Lorenz Vloemans uit Lille. "Als je de ploeg bekijkt en dan vooral in de breedte, dan rijden daar nog veel andere bekwame jongens rond. De ploeg Jumbo-Visma draait niet enkel rond Wout."



Volgens Lorenz zal het vertrek van Van Aert geen probleem vormen tijdens de overige vier ritten in de Tour. "Wat Wout de afgelopen weken gepresteerd heeft, is schitterend. Maar daar waren veel situaties bij die andere ploeggenoten ook wel zouden kunnen oplossen. De zwaarste ritten zijn intussen ook achter de rug."



Van Aert reed deze Tour vooral in dienst van geletruidrager Jonas Vingegaard. Die heeft met nog vier ritten te gaan 7 minuten en 35 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, de tweede in het algemeen klassement.