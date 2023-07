Hologramshow, headliners en Belgen op hun best: dit zijn de favoriete dj's van de MNM-presentatoren tijdens het eerste weekend Tomorrowland

De grote favoriet van MNM-dj Dorianne Aussems is Brusselaar Henri PFR, die op de openingsdag op de Main Stage speelt. "Een groot Belgisch talent, die constant glimlacht op een podium, wat enorm aanstekelijk is. Henri PFR maakt sterke melodieën en het is leuk om iemand oprecht te zien genieten van de muziek die hij maakt. Als dj blijft hij de drop zelf bewust beleven, ook al heeft hij al honderden keren gedraaid."

Wie de sociale media van Henri PFR in de gaten houdt, weet al een beetje wat te verwachten op Tomorrowland."Via zijn socials laat hij korte fragmenten horen van zijn remixes om zijn fans te laten beslissen of hij ze effectief uitbrengt. In aanloop naar Tomorrowland heeft hij flarden laten horen van een remix van dj Axwell van Swedish House Maffia, met de vraag of hij dit moet spelen op het dancefestival. Heel slim hoe hij zijn fans via de online wereld betrekt bij zijn dj-carrière en hen een inkijk geeft in zijn celebrityleven vanuit de hotelkamer waar hij op dat moment verblijft."