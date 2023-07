Koning Filip blikt in 21 juli-toespraak terug op 10 jaar koningschap: "Opeenvolging van crisissen, maar ook veel solidariteit"

Op 21 juli 2013 nam koning Filip de fakkel over van zijn vader, koning Albert II, en werd hij zo de zevende koning van ons land. “Jullie hebben de koningin en mij toen heel warm onthaald”, kijkt hij daarop terug in zijn 21 juli-boodschap dit jaar. “Die dag is voor altijd in ons geheugen gegrift.” Hij dankt koningin Mathilde om sindsdien “altijd en onder alle omstandigheden” aan zijn zijde te staan.