Trajectcontroles in Bilzen brachten al 1,2 miljoen euro op: bijna helft van opbrengst gaat naar privébedrijf

Het stadsbestuur van Bilzen maakte zich toen en nu sterk dat het bedrijf zich niet mengt in de plaatsing van controles of de weginfrastructuur van de stad. Schepen van Mobiliteit Guy Sillen (TROTS OP BILZEN) verantwoordt de keuze om met een privébedrijf in zee te gaan: "De plaatsing van de camera's is veel sneller kunnen gebeuren, waardoor ze ook sneller actief waren. Het stadsbestuur heeft nu ook zelf niet moeten investeren in trajectcontroles. Dat zou ons een totaal investeringsbedrag van 2,4 miljoen euro gekost hebben."

Volgens Sillen komen de trajectcontroles de verkeersveiligheid in Bilzen net wel ten goede. "Als er politie (of een flitspaal van de politie, nvdr.) stond te flitsen op die trajecten, verdween een groot deel van dat geld naar de federale overheid. Nu vloeien die opbrengsten wel terug naar de stad aan de hand van GAS-boetes." Gemeentebesturen mogen sinds 2021 GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. Het is de gemeente die zulke boetes int, en niet de politie. "Dat geld herinvesteren we in belangrijke infrastructuurprojecten", klinkt het.